Украинский вертолет Ми-24 мог быть сбит "Геранью"

Причиной гибели вертолета Ми-24 ВВС Украины могла стать неудачная попытка перехватить российский ударный дрон семейства "Герань".

На это косвенно указывает формулировка "при отражении вражеской атаки" в сообщении о потере борта, пишет "Военное обозрение".

Украинские вертолеты активно используются для охоты за российскими беспилотниками и в других задачах практически не задействованы.

А БПЛА "Герань" недавно показали в оснащении для воздушных боев - с двумя ракетами "воздух-воздух" Р-60 под крылом.

Напомним, 18 декабря командование 12-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ сообщило о потере вертолета Ми-24, экипаж погиб.

Если версия с победой "Герани" в воздушном бою подтвердится, это будет первый случай подобного рода.

До этого беспилотники ценой собственной гибели уничтожили несколько украинских самолетов МиГ-29, F-16 и Як-52 - те подошли слишком близко в момент детонации заряда дрона.