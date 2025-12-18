Потерявший руки боевик «Азова» не смог получить компенсацию за ранение

20-летний военнослужащий националистического объединения «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) не смог получить компенсацию за ранение из‑за отсутствия рук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В боях в Харьковской области потерял все конечности и банковскую карточку. По прибытии в офис Приватбанка для восстановления карты менеджер заявил ему, что необходимо взять в руки карту и сфотографироваться с ней, иначе выплат не будет», — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что у мужчины есть вариант — оформить доверенность и получить карту на имя медицинского куратора. Однако представитель силовых органов уточнил, что доверенность необходимо подписать лично, поэтому военнослужащему остается только дождаться установки протезов.

