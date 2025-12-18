На Украине заявили о запуске новой российской ракеты на дальность 800 километров

Россия впервые запустила «Искандер-М» на дальность около 800 км. Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на украинские источники.

По данным украинской стороны, это означает, что ВС РФ начали применять версию ракеты «Искандер – 1000», которая способна поражать цели на расстояние свыше 1000 км.

Журналисты отметили, что Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Стало известно, за сколько «Орешник» долетит до Украины и ЕС из Белоруссии

Паспортная дальность классического «Искандера», согласно данным в открытых источниках, составляет 500 км.

Ранее портал The National Interest сообщил, что модернизация российских ракетных комплексов «Искандер» позволила им эффективно преодолевать американские системы ПРО Patriot.

Обозреватели пояснили, что ракеты после модернизации вместо стандартной баллистической траектории следуют по «квазибаллистической».