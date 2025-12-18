Стало известно, за сколько «Орешник» долетит до Украины и ЕС из Белоруссии

Ракеты, выпущенные комплексом «Орешник», долетят из Минска до Киева за 111 секунд, до Варшавы — за 143, а до Вильнюса — за 64, подсчитали украинские пользователи соцсетей. Об этом пишет Telegram-канал «Пул N3».

В четверг, 18 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ракетный комплекс «Орешник» уже заступает на боевое дежурство в Беларуси.

Комментаторы пояснили, что сложно дать точный прогноз, так как нет конкретных данных.

«Поэтому для вычисления приблизительного времени подлёта ракеты использовалась нейтральная опорная точка в географическом центре Белоруссии – ориентировочно между Минском и Бобруйском», — уточнили украинцы.

Как свидетельствуют данные из открытых источников, заявленная скорость полёта российской ракеты «Орешник» составляет более 12 300 км/ч (3,42 км/с).

В свете этого, констатировали пользователи, «подлётное время до ключевых городов из условной точки в центральной части Белоруссии измеряется в пределах одной-двух с половиной минут. Быстрее всего ракета достигнет Вильнюса — примерно за 1 минуту 4 секунды».