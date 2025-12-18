Российская группировка войск «Восток» за год освободила около двух тысяч квадратных километров и 89 населенных пунктов на запорожском направлении. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств.

По его словам, начиная с 3 октября, когда был освобожден Угледар, «Восток» ведет наступление «практически без пауз» с высокой степенью интенсивности.

«В течение года на данном направлении взято под контроль около 2 тыс. кв. км территории и 89 населенных пунктов», — сказал Герасимов.

17 декабря президент РФ Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, где рассказал, что российские военнослужащие с начала 2025 года взяли под контроль более 300 населенных пунктов. Он добавил, что среди них есть такие, которые насыщены долговременными фортификационными сооружениями.

По словам лидера страны, армия России завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, ВС РФ перемалывают противника, в том числе элитные подразделения Вооруженных сил Украины, которые прошли боевую подготовку в западных военных центрах.