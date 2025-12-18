Экипаж вертолета Ми-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб во время выполнения боевого задания. Об этом сообщила 12-я бригада армейской авиации украинской армии, передает «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24», — говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится.

ВСУ сдаются в плен «целыми взводами»

Ранее Воздушные силы Украины сообщили, что их истребитель Су-27 был сбит Российской армией. Инцидент произошел «на восточном направлении» боевых действий.

До этого стало известно, что российские военные уничтожили авиабазу Вооруженных сил Украины в Староконстантинове Хмельницкой области. На авиабазе базировались тактические бомбардировщики Су-24.