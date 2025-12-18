США пока не ответили на предложение РФ о продлении срока действия обязательств по СНВ-3

Российская сторона пока не получила от Вашингтона ответ на свое предложение, которое касается Договора о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3, срок действия которого истекает 5 февраля 2026 года. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов 18 декабря на традиционной ежегодной встрече с военными атташе иностранных государств.

© Московский Комсомолец

По его словам, пока «номинально действует Договор о СНВ, который завершается 5 февраля следующего года. После этой даты никаких ограничений в этой сфере не будет».

«Российская инициатива о готовности придерживаться ограничений, предусмотренных этим договором еще в течение одного года при условии аналогичных действий со стороны Вашингтона, пока остается без ответа», - сказал генерал.

Он коснулся также темы ядерных испытаний.