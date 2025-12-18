Герасимов: ВС России ведут уличные бои в Красном Лимане

В настоящее время Вооруженные силы (ВС) России ведут уличные бои в Красном Лимане в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных стран, передает Telegram-канал Минобороны.

«Развивается наступление на краснолиманском направлении. Российские штурмовые подразделения ведут уличные бои непосредственно в городе Красный Лиман», — сказал глава Генштаба.

Герасимов добавил, что сейчас около половины населенного пункта Димитров находится под контролем российских войск. По его словам, подразделения ВС РФ продолжают уничтожение украинских военных, которые были заблокированы в городе.

Помимо этого, как отметил глава Генштаба, российские военнослужащие продолжают освобождение Константиновки. По данным Герасимова, сейчас под контролем ВС России находится более 50% населенного пункта.

Начальник штаба подчеркнул, что под контроль бойцов российской группировки войск «Днепр» перешло семь населенных пунктов. Также подразделения группировки вышли к Орехову и полностью обеспечивают безопасность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), добавил Герасимов.