Лукашенко: «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ракеты «Орешник» заступают на боевое дежурство в республике.
«Орешник» в Беларуси со вчерашнего дня. И заступает на боевое дежурство», — сказал он.
Ранее Newsweek по итогам расширенного заседания коллегии Министерства обороны России сообщил, что заявления российского президента Владимира Путина о новейшем вооружении стали сигналом для союзников Украины.
Министр обороны России Андрей Белоусов заявлял, что новейший ракетный комплекс «Орешник» заступит на боевое дежурство в стране до конца 2025 года.