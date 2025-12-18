Лукашенко: «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ракеты «Орешник» заступают на боевое дежурство в республике.

© Пресс-служба президента Республики Беларусь

«Орешник» в Беларуси со вчерашнего дня. И заступает на боевое дежурство», — сказал он.

Ранее Newsweek по итогам расширенного заседания коллегии Министерства обороны России сообщил, что заявления российского президента Владимира Путина о новейшем вооружении стали сигналом для союзников Украины.

Министр обороны России Андрей Белоусов заявлял, что новейший ракетный комплекс «Орешник» заступит на боевое дежурство в стране до конца 2025 года.