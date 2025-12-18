В НАТО опротестовали вступление Украины в альянс

США, Венгрия и Словакия опротестовали вступление Украины в НАТО. Об этом рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, его цитирует РИА Новости.

«[Если] несколько членов Союза не выразят своего согласия, а это значит, что не будет единогласного согласия на вступление Украины в НАТО. Это такие страны как США, Словакия, Венгрия», — рассказал генсек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался исключить из украинской конституции пункт о курсе вступления страны в НАТО.