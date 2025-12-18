Герасимов: Россия адекватно ответит на возобновление ядерных испытаний США

Россия в полном объеме соблюдает условия Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, однако в случае возобновления таких испытаний Соединенными Штатами готова предпринять зеркальные шаги. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств. По его словам, российская сторона учитывает заявления Вашингтона о возможном возвращении к практике ядерных испытаний и неукоснительно следует своим обязательствам в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Вместе с тем, отметил Герасимов, в случае если США примут решение возобновить такие испытания, Россия будет вынуждена ответить «соразмерными и зеркальными мерами».