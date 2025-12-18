Герасимов: сформирована новая дивизия ПВО-ПРО, оснащённая ЗРС С-500

Сформирована новая дивизия ПВО-ПРО, оснащённая ЗРС С-500. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе зарубежных стран.

«Для повышения возможностей системы воздушно-космической обороны сформирована дивизия ПВО-ПРО, оснащённая зенитной ракетной системой С-500», — сказал Герасимов.

Также Герасимов сообщил, что около половины города Димитрова в Донецкой Народной Республике взято под контроль российской армии.