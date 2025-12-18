Около половины города Димитров в Донецкой Народной Республике взято под контроль российской армии, заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов.

Об этом он сообщил на брифинге для военных атташе зарубежных стран.

«Продолжается уничтожение формирований противника, заблокированных в Димитрове, около половины города взято под наш контроль», — сказал Герасимов.

Он отметил, что российские войска продолжают действия по подавлению сил противника, находящихся в городской застройке.

Ранее сообщалось, что деморализованные подразделения украинских формирований оказались окружены под Северском и безуспешно пытаются прорваться к основным силам.

Также президент России Владимир Путин заявлял, что Северск в ДНР был освобождён российскими войсками в крайне сложной обстановке.