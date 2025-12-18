Киевский режим, отчаявшись переломить ситуацию на фронте, пускает в ход последние резервы. По информации Телеграм-канала Shot, под Купянск экстренно были переброшены боевики "Легиона "Свобода России"* (признанн террористическим в России и запрещен) для участия в «масштабном наступлении» на позиции ВС РФ.

«Задачи легиона... не столько боевые, сколько информационно-психологические: отснять, показать в СМИ и забрать свои деньги. Действовать они будут совместно с группами ЦИПСО», — уточняет источник канала.

Известно, что террористов включили в состав 3-го корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия», созданный только в апреле этого года.

ВСУ сдаются в плен «целыми взводами»

Минобороны РФ ранее показало, чем заканчиваются такие «масштабные наступления» в районе населенного пункта Петровка на Купянском направлении. Российские операторы применили тактику «охоты из засады»: дрон, затаившийся на обочине, подпустил украинский пикап на убойную дистанцию, взлетел и нанес фатальный удар. Также были сожжены броневики Humvee и вскрыты позиции в частных домах.

Российские военные подчеркивают: Купянск и подходы к нему находятся под полным контролем группировки «Запад», и любые попытки контратак, будь то силами «Хартии» или террористов-тиктокеров, пресекаются еще на подступах.

* - Организация признана террористической и запрещена в РФ.