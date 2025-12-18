Герасимов: НАТО существенно нарастила военное присутствие вблизи границ РФ

Североатлантический альянс под предлогом так называемой российской военной угрозы существенно нарастил военное присутствие вблизи границ РФ. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Под предлогом так называемой российской военной угрозы альянс существенно нарастил военное присутствие вблизи наших границ. Сохраняются масштабы и интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки. Принимаются меры для повышения оперативности перебросок войск усиления", - сказал он на брифинге для военных атташе иностранных государств.