Зеленский пожаловался на отсутствие ракет

Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает ракет для систем ПВО. Об этом сообщает РБК.

© ТАСС/Zuma

По словам Зеленского, в распоряжении Украины есть некоторое количество систем ПВО, для которых закончились ракеты. Уточнить для каких именно систем закончилось оснащение, Зеленский отказался.

«Мы сегодня говорим и о противовоздушной обороне, о некоторых ракетах. Не хочу называть вслух, которых не хватает, но есть некоторые системы на которых нет некоторых видов ракет. Я сегодня проговаривал с партнерами, что мы можем дискутировать долго и много, но каждый день что-то прилетает», — заявил он.

