Японию предупредили о последствиях военных учений вблизи российских границ

Москва озабочена проведенными недавно японо-американскими учениями вблизи российских границ, будут приняты контрмеры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

По ее словам, посол Японии в РФ Акира Муто на встрече в российском дипведомстве был проинформирован об озабоченности Москвы.

«Расцениваем это как потенциальную угрозу безопасности и, конечно, предупредили, что примем соответствующие контрмеры, направленные на укрепление обороноспособности и защиту суверенитета Российской Федерации», — высказалась дипломат.

Учения были проведены 10 декабря. В них были задействованы два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. С японской стороны приняли участие три истребителя пятого поколения F-35B и три истребителя F-15.

Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу между тем заявил, что воинственная политика Японии не будет оставлена без внимания. По его словам, Япония прошла путь от страны, не имеющей Вооруженных сил, до призывов премьер-министра Санаэ Такаити поднять военный бюджет государства до двух процентов от ВВП, что соответствует стандартам НАТО. Шойгу заключил, что подобные высказывания указывают на то, что Токио «шаг за шагом движется» в альянс.