Купянск был и остается под контролем российской армии. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга, пишет ТАСС.

«15 декабря министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поспешил объявить на встрече Совета Европейского союза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе о якобы успешной военной операции в Купянске ну и, конечно, сказал, что все, что говорит Россия, это якобы ложь, ну и так далее. Нет, это не ложь, то, что говорит Россия, потому что факты мы приводим, а факты вещь упрямая», — сказала она.

16 декабря начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров заявил, что все районы Купянска перешли под контроль российских бойцов. Город был взят под контроль 6-й общевойсковой армией.

На следующий день формирования Вооруженных сил Украины попытались подойти к населенному пункту. Однако артиллеристы ВС РФ нарушили украинским солдатам планы. По словам начальника артиллерии 121-го мотострелкового полка с позывным «Брикс», противник уничтожается на дальних подступах.