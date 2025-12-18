Стало известно, какими дронами ВСУ атаковали Батайск, Ростов и Таганрог

Для ударов по Ростову-на-Дону, Батайску и Таганрогу украинские войска использовали реактивные беспилотники. Как сообщает aif.ru, об этом заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Он отметил, что ВСУ все активнее и активнее применяют подобные БПЛА. Они значительно быстрее дронов с двигателем внутреннего сгорания — если последние развивают скорость до 100 км/ч, то реактивные способны лететь со скоростью до 450 км/ч.

Кондратьев добавил, что применение подобных БПЛА повышает нагрузку на российские средства ПВО. Время на обнаружение цели и ее ликвидацию ощутимо сокращается.

«Атаки носят, естественно, комбинированный характер: то есть атака была совершена с применением беспилотников как с двигателем внутреннего сгорания, так и реактивных БПЛА», — заключил эксперт.

Напомним, что минувшей ночью ВСУ атаковали Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказывал, что погибли три человека: два члена экипажа танкера и житель Батайска. Еще девять пострадали.