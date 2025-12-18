Стало известно, какими дронами ВСУ атаковали Батайск, Ростов и Таганрог

Никита Бородкин

Для ударов по Ростову-на-Дону, Батайску и Таганрогу украинские войска использовали реактивные беспилотники. Как сообщает aif.ru, об этом заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Стало известно, какими дронами ВСУ атаковали Батайск, Ростов и Таганрог
© РИА Новости

Он отметил, что ВСУ все активнее и активнее применяют подобные БПЛА. Они значительно быстрее дронов с двигателем внутреннего сгорания — если последние развивают скорость до 100 км/ч, то реактивные способны лететь со скоростью до 450 км/ч.

Кондратьев добавил, что применение подобных БПЛА повышает нагрузку на российские средства ПВО. Время на обнаружение цели и ее ликвидацию ощутимо сокращается.

«Атаки носят, естественно, комбинированный характер: то есть атака была совершена с применением беспилотников как с двигателем внутреннего сгорания, так и реактивных БПЛА», — заключил эксперт.

Напомним, что минувшей ночью ВСУ атаковали Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказывал, что погибли три человека: два члена экипажа танкера и житель Батайска. Еще девять пострадали.