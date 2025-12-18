В Думе пообещали «сюрприз» в ответ на атаки ВСУ по Ростовской области

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что ВСУ столкнутся с «суровым и неизбежным» ответом на атаку по Ростову-на-Дону и Батайску. Об этом сообщает News.ru.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ранее сообщил, что в результате атаки ВСУ в Ростове-на-Дону и Батайске была повреждена гражданская инфраструктура. В Батайске ранения получили семь человек, одного из них врачи спасти не смогли.

Из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три - получили ранения. В Ростове была повреждена строящаяся многоэтажка, в Батайске загорелись два частных дома.

«Россия ответит на удар ВСУ по Ростову-на-Дону и Батайску. Возмездие будет тяжелым и неотвратимым», - заявил Колесник.

Он допустил, уже были нанесены удары по критической для ВСУ инфраструктуре, местам базирования украинских войск и военно-промышленному комплексу Украины. Однако этот ответ депутат назвал «предварительным».