Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили против российских войск редкую турецкую бронемашину Cobra. Это следует из ежедневного отчета Министерства обороны России.

© Artinmaxharri19 / Wikimedia

Как рассказали журналистам в оборонном ведомстве, эту технику ВСУ попытались использовать на сложном для Украины участке специальной военной операции (СВО) — в районе действия группировки войск «Запад» Вооруженных сил России. Бойцы этого соединения уничтожили упомянутый броневик, а также американский бронетранспортер М113 и 13 автомобилей. Кроме того, на этом направлении ВСУ потеряли около двухсот бойцов.

Как утверждают профильные СМИ, броневики Cobra были переданы ВСУ в рамках тайной, необъявленной публично турецкой поставки. О том, что эта техника встанет на вооружение Украины стало известно лишь благодаря случайности — ее заметили во время переброски через Румынию. Подобная техника не считается полноценной боевой машиной и используется лишь как слабо защищенный транспорт.

