Фугасные бомбы уничтожили объект ВСУ на территории шахты
Пункт дислокации ВСУ на территории шахты под городом Родинское уничтожили фугасные бомбы. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на кадры, опубликованные военными блогерами.
В сообщении утверждается, что удар был нанесен по расположению ВСУ на территории бывшей шахты «Запорожская». По информации военных блогеров, для удара применялись 500-килограммовые фугасные бомбы (ФАБ-500).
Город Родинское расположен неподалеку от Красноармейска. Первого декабря начальник российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о взятии Красноармейска.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил ТАСС, что коммуникации шахтоуправления «Покровское» к западу от Красноармейска стали ловушкой для ВСУ. По его данным, в них погибли десятки украинских солдат.
«Надеясь на глубину и особенности конструкции, они укрывались там, но стали заложниками, поскольку не смогли оперативно выйти и покинуть территорию», - рассказал Кимаковский.