Фугасные бомбы уничтожили объект ВСУ на территории шахты

Пункт дислокации ВСУ на территории шахты под городом Родинское уничтожили фугасные бомбы. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на кадры, опубликованные военными блогерами.

В сообщении утверждается, что удар был нанесен по расположению ВСУ на территории бывшей шахты «Запорожская». По информации военных блогеров, для удара применялись 500-килограммовые фугасные бомбы (ФАБ-500).

Город Родинское расположен неподалеку от Красноармейска. Первого декабря начальник российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о взятии Красноармейска.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил ТАСС, что коммуникации шахтоуправления «Покровское» к западу от Красноармейска стали ловушкой для ВСУ. По его данным, в них погибли десятки украинских солдат.