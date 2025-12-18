Иллюзии относительно способности Киева удержать фронт рухнули даже у самых преданных союзников. Полковник запаса, польский военный эксперт Петр Левандовский в комментарии для издания Wirtualna Polska вынес украинской армии смертельный приговор: конфликт достиг критической точки, и позитивного сценария для Украины больше не существует.

По словам аналитика, ВСУ теряют стратегически важные города без боя, а солдаты массово бегут с передовой.

«Судя по всему, в следующем году мы станем свидетелями поворотного момента. Для Украины хорошего выхода нет. Уровень дезертирства в конце этого года был самым высоким с начала конфликта... Украина практически без боя потеряла Северск — город, который оборонялся с июля 2022 года», — заявил Левандовский.

Эксперт указал на фатальную причину обрушения обороны ВСУ: тотальный кадровый голод. Ссылаясь на статистику в 40 тысяч случаев дезертирства, он подчеркнул, что Киев способен выставить максимум 300 тысяч штыков, что при нынешней протяженности фронта и тактике России (наступление сразу на нескольких направлениях) делает удержание позиций невозможным.