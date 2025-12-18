«Нам угрожают»: какие шаги предпринимает Запад против России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что НАТО готовится к вооруженному конфликту, который может начаться в 2030-х годах. По его словам, «нам угрожают». Военный бюджет альянса составляет 1,6 трлн долларов и может вырасти до 2,7 трлн, если страны достигнут цели тратить 5% ВВП на оборону, пишет РИА Новости.

В материале агентства говорится, что НАТО активизирует переброску военных сил на восток, разрабатывает систему упрощенного перемещения войск и техники под названием «военный шенген», обновляет ядерный потенциал и размещает ракеты средней дальности.

Рост расходов на оборону

Германия планирует достичь 3,5% оборонных расходов к 2029 году, Польша — 4,8% к 2023 году, Франция — 64 млрд евро к 2027 году, Великобритания — 3,5% к следующим выборам.

Великобритания заявляет о необходимости жертв для усиления вооруженных сил, Франция восстанавливает добровольную военную службу, а Германия рассматривает возможность призыва молодежи через систему лотереи, подчеркивается в статье.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что Россия может атаковать одну из стран НАТО в период с 2028 по 2029 годы. До этого, летом, он утверждал, что немецкие вооруженные силы готовы «уничтожать российских солдат» в случае агрессии со стороны Москвы.