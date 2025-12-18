ВСУ сдаются в плен «целыми взводами»

Украинский военнопленный Юрий Сорока рассказал, что решил сдаться, узнав, что военные из его 38-й бригады сдаются в плен целыми взводами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По словам Сороки, когда он и его сослуживцы были на позиции, они услышали по рации, что один или несколько взводов - около 30 человек - сдались в плен. Все сдавшиеся были военнослужащими 38-й бригады ВСУ.

«То есть мы уже поняли, что сдаются в плен, то есть не убивают, и мы все-таки приняли решение выходить оттуда и по возможности сдаваться в плен», - заявил Сорока.

Украинец и его сослуживцы покинули позиции, нашли укрытие и переоделись в найденную там гражданскую одежду. Они сидели в подвале до тех пор, пока их не обнаружили солдаты ВС РФ.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские десантники начали сдаваться в плен в Димитрове. Кимаковский объяснил это «деморализующим фактором»: российские войска разбили группировку ВСУ в городе на несколько частей.