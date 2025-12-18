США ищут компромисс по вопросу вывода ВСУ из Донбасса. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Украинская делегация уже отправилась в Соединенные Штаты на очередные переговоры. Чуть раньше Axios писало, что встреча команды Дональда Трампа с российской и украинской делегациями состоятся на этой неделе в Майами.

«Россия хочет, чтобы мы выходили из Донбасса. Наша позиция, что мы не готовы. И США ищут компромисс», — подчеркнул Зеленский.

При этом он считает, что сейчас «нет намеков, что россияне отказываются от мирного соглашения».