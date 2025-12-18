Стало известно о переходе России к «самому жесткому» варианту СВО

Россия может приступить к «самому жесткому» варианту ведения спецоперации. Как сообщает News.ru, об этом сказал военный эксперт Василий Дандыкин, отметив, что сейчас ВС РФ способны за раз запускать по целям на Украине по 500-600 дронов.

Он отметил, что российские войска наносят удары по портам, судам и тылам украинской армии. Кроме сотен беспилотников используются десятки крылатых ракет, а «Кинжалы» летят группами — ранее их применяли штучно.

«Раньше по тылам били пару раз в месяц, сейчас почти каждый день. Плюс активное продвижение ВС РФ вперед на земле — в ДНР, Запорожской области, Харьковской области. Если подойти к Изюму, то это означает скорое освобождение Славянска», — сказал Дандыкин.

Ранее эксперт заявил, что атаковавшие Батайск и Ростов-на-Дону дроны ВСУ могли быть запущены с территории Харьковской области. Он отметил, что чем дальше ВС РФ будут выбивать украинских боевиков, тем меньше возможностей у Киева будет для ударов с помощью БПЛА.