Откуда ВСУ запускали дроны на Ростовскую область

Атаковавшие Батайск и Ростов-на-Дону украинские беспилотники могли запустить с территории Харьковской области. Как сообщает News.ru, об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, следует исходить в предположениях из регионов Украины, которые находятся ближе всего.

«Могли из Харьковской области. Думаю, что ВСУ могли запустить дроны также из подконтрольных им районов ДНР и Запорожской области, где идут бои», — сказал Дандыкин.

Эксперт добавил, что ВСУ пытаются атаковать российские порты и танкеры. При этом чем дальше ВС РФ выбивают украинских боевиков, тем меньше у Киева остается возможностей для запуска дронов.

Напомним, что ВСУ атаковали Ростовскую область с помощью беспилотников в ночь на 18 декабря. Губернатор Юрий Слюсарь рассказывал, что БПЛА нанесли ущерб гражданской инфраструктуре — в Ростове-на-Дону повреждения получила строящаяся многоэтажка, а в Батайске загорелись два частных дома. Три человека погибли, девять пострадали.