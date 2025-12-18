Украинский аналитический ресурс Deep State признал существенное сокращение площади контроля Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Димитрове (украинское название — Мирноград). Об этом указано в сообщении ресурса.

По данным Deep State, вокруг города значительно увеличилась «серая зона». Особенно продвижение отмечается в районе населенных пунктов Ровное и Светлое к западу от Димитрова.

Помимо этого, ресурс признает продвижение российских сил к югу от Запорожья в районе населенного пункта Лукьяновское близ Степногорска.

Ранее офицер ВСУ с позывным Алекс заявил, что в Димитрове полный хаос, а линия боевого соприкосновения и серая зона не имеют четко обозначенных границ