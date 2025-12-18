Новости СВО сегодня: операция в Гуляйполе и ликвидация диверсантов

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в районе Гуляйполя и о ликвидации диверсантов ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру четверга, 18 декабря.

Удар «Града»

Реактивная система залпового огня «Град» уничтожила опорные пункты ВСУ в запорожском городе Гуляйполе, сообщили в Минобороны России. Операторы дронов-разведчиков выявили опорные пункты ВСУ в нескольких районах города и передали координаты артиллеристам.

В результате удара «Града» были уничтожены украинские укрепленные позиции. ВСУ лишились возможности удерживать оборону в глубине города, подчеркнули в Минобороны.

Операция в Херсонской области

Российская гаубица Д-30 уничтожила пункт управления беспилотниками и ликвидировала личный состав ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли до десяти военнослужащих.

Операция в Гуляйполе

Операторы дронов ВС РФ уничтожили украинский танк в Гуляйполе, сообщили в Минобороны РФ. Танк был поражен FPV-дронами на одной из улиц.

Первые два попадания повредили танк и вызвали возгорание. Заключительным ударом был подорван боекомплект.

Удар Су-34

Истребитель Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и бронетехники ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки «Восток»

Удар был нанесены авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ликвидация замкомандира роты ВСУ

ВС РФ ликвидировали операторов дронов и заместителя командира роты 58-й бригады ВСУ под Волчанском в Харьковской области. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Северный ветер».

Оператор российского FPV-дрона нанес удар по автомобилю, в котором находились украинские военные. В сообщении отмечается, что в прилегающих к Волчанску населённых пунктах и лесах продолжаются бои.

«Российская авиация, артиллерия и ТОСы уничтожают противника, поддерживая продвижение штурмовых групп Северян. Деморализованный противник отсиживается в обороне», - подчеркивается в публикации.

Уничтожение цеха по сборке дронов ВСУ

Российские войска уничтожили крупный цех, в котором производились беспилотники ВСУ. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Северный ветер».

Производство дронов находилось в районе села Кардашовка в Сумской области. Цех был уничтожен ударами беспилотника «Герань-2».

Ликвидация диверсантов ВСУ

Российские FPV-дроны уничтожили украинскую диверсионную группу, пытавшуюся заминировать дорогу, по которой должно было пройти подразделение ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

По группе диверсантов был нанесен точечный удар FPV-дронами. Группа была ликвидирована, маршрут российских войск был освобожден от угроз, заявили в Минобороны.