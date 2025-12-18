Стало известно, к чему приведет план ЕС по развертыванию войск на Украине

Европейский план по развертыванию войск на Украине носит провокационный характер и может вызывать более жесткую реакцию со стороны РФ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил турецкий политолог Айтекин Думрул.

Напомним, что в Берлине 14-15 декабря прошли переговоры по украинскому урегулированию между представителями США, ЕС и Украины. По их итогам европейские лидеры выступили с заявлением о гарантиях Украине, в том числе предложив направить на украинскую территорию многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек.

«Обсуждение подобных инициатив без участия России в переговорном процессе лишь усугубляет ситуацию. Развертывание европейских войск не способствует мирному урегулированию, а, напротив, носит характер провокации, затягивает конфликт и повышает риск эскалации и жесткой реакции со стороны России», — прокомментировал ситуацию Думрул.

Ранее в МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран НАТО на Украине не приемлем для России. Такое развитие событий чревато резкой эскалацией ситуации.