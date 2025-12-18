США пошли на рискованный шаг в отношениях с Китаем

США одобрили продажу вооружений Тайваню на сумму 11 миллиардов долларов, что может вызвать резкую критику со стороны Китая.

Об этом сообщает Bloomberg.

«США одобрили пакет поставок оружия Тайваню на сумму до 11 миллиардов долларов, что, вероятно, вызовет резкую реакцию Пекина. В пакет входят реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS стоимостью до 4,05 миллиарда долларов, а также самоходные гаубицы общей стоимостью около 4 миллиардов долларов», — передает агентство.

Авторы материала отметили, что этот шаг знаменует собой одну из наиболее значительных попыток США за последние годы укрепить военный потенциал Тайваня. Однако они указали на то, что таким образом Вашингтон рискует обострить «и без того хрупкие отношения» с Китаем.

13 декабря был опубликован новый доклад Конгресса под названием «О стратегическом положении США», в котором содержится призыв предоставить президенту Дональду Трампу «гибкие варианты» на случай ядерного конфликта с Россией в Европе или Китаем в Азии. Москва и Пекин называются серьезным вызовом, поэтому в тексте есть призыв к американскому лидеру «принять срочные меры».