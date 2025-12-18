ВС России уничтожили крупный цех по сборке БПЛА ВСУ в Сумской области
В российских силовых структурах заявили РИА Новости, что бойцы ВС России поразили крупный цех по сборке украинских беспилотников в Сумской области.
«В районе населенного пункта Кардашовка Сумской области ударами БПЛА уничтожен крупный цех по сборке БПЛА для ВСУ», — заявил собеседник.
Ранее сообщалось, что артиллерийское подразделение тульских десантников нанесло удар по укреплённому опорному пункту ВСУ в лесном массиве Сумской области.