Стало известно о шпионящем дроне-разведчике США в акватории Черного моря

Дрон-разведчик США шпионит в акватории Черного моря со стороны Севастополя. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям российского издания, беспилотник относится к модели RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10.

Полет американского дрона заметили со стороны Севастополя. Предположительно, он ведет разведку, наворачивая круги неподалеку от Крыма.

Разведывательный дрон США RQ-4B Global Hawk был замечен над Черным морем

Как утверждает Shot, пару часов назад беспилотник стартовал с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии, пролетел Грецию, Болгарию, некоторое время кружил около города Варна и занял дежурство в акватории Черного моря.

Global Hawk может набирать высоту до 18 тысяч метров и имеет дальность полета около 23 тысячи километров в час.

Ранее сообщалось, что дрон-разведчик НАТО заметили у российской границы.

Тогда предполагалось, что летательный аппарат мог наводить украинские дроны во время массовой ночной атаки.