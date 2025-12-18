Стало известно о шпионящем дроне-разведчике США в акватории Черного моря
Дрон-разведчик США шпионит в акватории Черного моря со стороны Севастополя. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.
По сведениям российского издания, беспилотник относится к модели RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10.
Полет американского дрона заметили со стороны Севастополя. Предположительно, он ведет разведку, наворачивая круги неподалеку от Крыма.
Разведывательный дрон США RQ-4B Global Hawk был замечен над Черным морем
Как утверждает Shot, пару часов назад беспилотник стартовал с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии, пролетел Грецию, Болгарию, некоторое время кружил около города Варна и занял дежурство в акватории Черного моря.
Global Hawk может набирать высоту до 18 тысяч метров и имеет дальность полета около 23 тысячи километров в час.
Ранее сообщалось, что дрон-разведчик НАТО заметили у российской границы.
Тогда предполагалось, что летательный аппарат мог наводить украинские дроны во время массовой ночной атаки.