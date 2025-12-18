За последние пару недель Россия столкнулась с серией провокаций в Черном море, несколько гражданских судов были атакованы безэкипажными катерами. Ответственность за провокации взял на себя Киев. По словам китайских журналистов, россияне не стали тянуть с ответом, и их действия произвели сильное впечатление.

«Путин не стал терпеть провокации», – пишут авторы китайского издания Baijiahao.

В статье говорится, что атаки на гражданские корабли осуществлялись при полном попустительстве государств Североатлантического альянса. Последние предпочли хранить молчание, не выражая ни малейшего несогласия и с интересом наблюдая за развитием событий. Вероятнее всего, разработка операций совершалась при содействии западных экспертов. По всей видимости, замысел состоял в том, чтобы эти демарши деморализовали Москву и увеличили давление на нее в рамках переговоров по американской инициативе мирного решения.

«Действия России в ответ оказались поразительно эффективными», – заявляют в КНР.

Недавно стало известно, что российская сторона нанесла удар по портовой инфраструктуре Одессы, вследствие чего загорелось судно под турецким флагом, принадлежащее одной из стран НАТО, находившееся у пирса. На его борту находилось электрооборудование.

«Россия продемонстрировала филигранную точность, отвечая на провокации», – утверждают китайские журналисты.

По мнению журналистов Baijiahao, российская сторона дала недвусмысленно понять, что не будет терпеть провокаций, и ее действия привели страны НАТО в замешательство. Об этом свидетельствует и реакция западной прессы. В то время как официальные лица предпочитали отмалчиваться, журналисты и аналитики забили тревогу. Они пришли к выводу, что конфронтация с Россией становится все более опасной для Запада – «русский медведь» всерьез разгневался и полон решимости дать отпор своим оппонентам, пишет АБН24.

«Страны НАТО опасаются ответа России на провокации, поскольку РФ недавно пересмотрела порог применения ядерного оружия», – считают в Поднебесной.

