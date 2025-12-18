NYT: Венесуэла вывела в море военные корабли для защиты
Власти Венесуэлы приказали своему флоту сопровождать суда, которые отплывают от восточного побережья южноамериканского государства.
Об этом пишет The New York Times.
Распоряжение поступило в ответ на фоне напряжённости с США.
Белый дом при этом осведомлён о распоряжении Каракаса.
Журналист Такер Карлсон заявил, что Трамп 18 декабря может объявить о начале войны с Венесуэлой.
Ранее глава Белого дома сказал, что американское руководство хочет получить назад права на нефть в Венесуэле, которые у Вашингтона отняли.
Сообщалось, что президент США Дональд Трамп признал власти Венесуэлы иностранной террористической организацией.