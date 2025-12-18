США ударили по «судну наркоторговцев» в Тихом океане, есть жертвы

США нанесли удар по судну наркоторговцев в Восточной части Тихого океана, сообщил Пентагон в соцсети X.

«Разведка подтвердила, что судно шло по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика», — говорится в посте ведомства

В Пентагоне добавили, что в результате удара погибли четыре человека.

СМИ: США перебрасывают вооружение ближе к Венесуэле

Два дня назад три судна предполагаемых наркоторговцев уже были потоплены в международных водах Тихого океана после атаки со стороны американского военного флота. Погибли восемь человек, которых власти США охарактеризовали как «наркотеррористов». Приказ об уничтожении был отдан министром войны Соединенных Штатов Питом Хегсетом. В конгрессе США усомнились в законности таких действий.

На этом фоне президент Дональд Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, «терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми». Американский лидер пообещал, что военная активность страны вокруг Венесуэлы будет усиливаться: США «не позволят преступникам, террористам или другим странам грабить, угрожать или причинять вред» Америке, а также завладеть нефтью, землей или любыми другими активами, которые «должны быть немедленно возвращены».

Ранее Венесуэла вывела в море военные суда для защиты танкеров от США.