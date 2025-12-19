Трамп заявил, что и без одобрения конгресса нанесет удары по Венесуэле

Дональд Трамп заявил, что ему не нужно получать разрешение у конгресса США для возможных ударов по Венесуэле.

"Я не обязан этого делать", - подчеркнул президент США, отвечая на вопрос журналиста, планирует ли он просить у законодателей разрешение на проведение военной операции в Венесуэле.

"Я просто надеюсь, что они не сольют информацию. Знаешь, люди раскрывают такие вещи. Они политики, и они раскрывают все, как решето", - добавил хозяин Белого дома.

Ранее Трамп неоднократно обещал нанести удары по объектам на территории Венесуэлы якобы с целью борьбы с наркокартелями, напоминает Le Figaro.

Соединенные Штаты с сентября начали наносить удары по находящимся в восточной части Тихого океана судам, которые перевозят запрещенные вещества. Уже погибли почти 100 человек.

Законность таких ударов ставится под сомнение, причем как республиканцами, так и демократами, которые считают, что подобные операции проводятся вне каких-либо правовых рамок.

Законодатели полагают, что у Трампа нет юридических полномочий на это. Кроме того, для начала военной операции на территории другого государства необходимо одобрение конгресса.

Однако 17 декабря палата представителей отклонила два законопроекта, позволяющие Трампу наносить удары по Венесуэле. Похожие резолюции не были одобрены и сенатом.

"Президент не продемонстрировал, что у него есть необходимые полномочия согласно американскому или международному праву для проведения этих ударов, - заявил демократ Грегори Микс во время дебатов в палате представителей. - Никто не может достоверно утверждать, что эти корабли, которые в ряде случаев даже не направлялись в Соединенные Штаты и находились в тысячах миль от территории США, представляли непосредственную угрозу".

Администрация Трампа утверждает, что глава государства имеет право отдать приказ о проведении военной операции в рамках борьбы с наркокартелями, которые он называет "иностранными террористическими организациями".

Согласно конституции США, только конгресс может официально объявлять войну другому государству.

Но в течение нескольких десятилетий американские лидеры, начиная военные операции за рубежом, опирались на парламентские резолюции, среди которых и "Разрешение на применение военной силы" (AUMF).