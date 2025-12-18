Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят неудачу на поле боя из-за нескольких причин. Об этом сообщает The Economist.

По данным издания, проблемы украинской армии вызваны недостаточным количеством призывников, проблемами с материально-техническим обеспечением и ростом профессионализма российской армии в сфере применения дронов.

Военный эксперт оценил возможное контрнаступление ВСУ и наемников под Купянском

В статье также говорится, что против ВСУ играет местность, на которой ведутся боевые действия. По словам автора статьи, на Покровском направлении у украинских войск продолжительное время наблюдаются проблемы с координацией.

Ранее сообщалось, что ВСУ бросили против российских войск прозванную ветераном Второй мировой войны гаубицу M114. Это следует из ежедневного отчета Министерства обороны России.

До этого сообщалось, что боец СВО смог вызволить из «плена» ВСУ российскую технику с помощью хитрого изобретения.