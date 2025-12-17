Пропавших без вести российских военных будут искать по-новому

Белоусов заявил о внедрении с 2026 года электронных жетонов для поиска солдат

Газета.Ru

В 2026 году искать пропавших без вести военных начнут при помощи электронных жетонов, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Андрей Белоусов.

Чиновник рассказал, что в этом году для решения этой задачи организовали Главный координационный центр и создали единую базу данных тех, кто пропал без вести. В их поисках также задействовали волонтеров и общественные организации. Эти меры позволили найти 48% пропавших без вести или каждого второго, что в три раза лучше показателя 2024 года.

«В целях наращивания возможностей по поиску пропавших без вести в следующем году предстоит начать применение электронных жетонов военнослужащих», — сказал Белоусов.

Министр добавил, что их уже успешно протестировали в группировках войск «Центр» и «Днепр». По словам главы ведомства, в 2026-м министерство намерено найти 60% пропавших без вести.

В октябре в Минобороны предупредили о новой схеме мошенничества с поиском пропавших без вести. В сети распространились предложения по оказанию помощи в поиске солдат, в том числе на платной основе. Однако деятельность подобных организаций может носить мошеннический характер. В оборонном ведомстве отметили, что спецслужбы украинской стороны осуществляют сбор данных разыскиваемых солдат РФ, чтобы затем использовать информацию для шантажа и запугивания их родственников.