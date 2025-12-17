Конгресс США одобрил миллионные военные расходы на Украину

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки (США) одобрила военные расходы на 2026 финансовый год в размере почти 900 миллиардов долларов, из них 400 миллионов пойдут на военную помощь Украине, пишет ТАСС.

В документе, который поддержал 231 законодатель, а 196 высказались против, отмечается, что средства для Украины предполагается выделить по линии Инициативы содействия безопасности. Данная Инициатива предусматривает заключение контрактов Министерством обороны США с производителями для Украины, а не предоставление техники и средств напрямую из арсеналов Америки.

Кроме того, Пентагон обязан уведомить законодателей, если администрация США решит приостановить или отменить помощь Украине, которая уже была одобрена Конгрессом.

