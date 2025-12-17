Турция хочет отказаться от российских комплексов С-400

Турция хочет вернуть в Россию зенитно-ракетные комплексы С-400 ради улучшения отношений с США. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно информации издания, с такой инициативой выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Во время общения с президентом России Владимиром Путиным в Туркменистане он предложил Москве забрать зенитно-ракетные комплексы С-400. По мнению Эрдогана, такой шаг может улучшить отношения Турции с США и даже способствовать отмене американских санкций.

Источник отмечает, что Турция ожидает отмены санкций в 2026 году и пытается добиться возврата «миллиарда долларов», потраченных на приобретение российских С-400. По этой причине, как сообщает издание, Турция может запросить у России вычет из расходов на импорт энергоресурсов.

