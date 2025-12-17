Мерц уклонился от ответа на вопрос об отправке немецких войск на Украину
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц уклонился от ответа на прямой вопрос об отправке немецких войск на Украину в составе так называемых многонациональных сил.
Об этом пишет РИА Новости.
Вопрос о возможности отправить немецких солдат Мерцу задал на заседании бундестага депутат от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер.
«Вы хотите отправить немецких солдат на Украину в рамках гарантий безопасности? На этот вопрос можно ответить «да» или «нет», — спросил он.
В ответ Мерц усмехнулся и назвал вопрос непростым.
«В этом мире есть вопросы, на которые не так просто ответить, как вы, возможно, себе представляете. И этот вопрос — один из них», — заявил канцлер.
По его словам, реализация обсуждаемых в рамках переговоров гарантий безопасности для Киева возможна только после прекращения огня.
Ранее британский премьер Кир Стармер подтвердил готовность его страны послать военных на Украину после достижения мира.