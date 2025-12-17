Авианосец США приблизился на расстояние удара к Венесуэле

Авианосец USS Gerald Ford приблизился к территории Венесуэлы на расстояние удара. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

© Wikipedia

Согласно информации издания, авианосец занял такую позицию, которая позволит нанести по территории Венесуэлы быстрый авиаудар. В данный момент он находится приблизительно в 600 километрах от Пуэрто-Рико.

«Американский авианосец ВМС США USS Gerald Ford и его ударная группа передислоцировались примерно в 600 километрах к юго-юго-западу от Пуэрто-Рико, оказавшись в непосредственной близости от Венесуэлы на фоне предположений о возможном начале нападения Вашингтона на своего южного соседа», — сообщает издание.

Ранее в Венесуэле ответили на требование президента США Дональда Трампа отдать «всю нефть, землю и иные украденные активы».