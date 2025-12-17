Американские истребители пятого поколения F-35 и новейшие стелс-бомбардировщики B-21 в случае гипотетического конфликта с Россией столкнутся с угрозой со стороны российских ЗРК С-400 и С-500, рассказал в статье для National Security Journal обозреватель Крис Осборн.

Эксперт заметил, что если характеристики С-500 соответствуют заявленным, это осложнит действия авиации НАТО в Восточной Европе. Он добавил, что эти ЗРК используют передовые цифровые сети и мощные радары.

Осборн подчеркнул, что в случае возможного конфликта в Европе эти системы позволят России компенсировать превосходство альянса в количестве боевых самолетов.

Экспорт таких комплексов в другие страны, например, в Китай или Индию, может еще больше изменить баланс сил, предупредил автор статьи.

Кроме того, пояснил обозреватель, распространение современных систем противовоздушной обороны увеличивает риск ошибок. Поскольку американские самолеты и корабли действуют близко к охраняемым Китаем районам, вероятность случайных инцидентов возрастает.

Ранее журнал Military Watch Magazine сообщил, что Индия начала официальные переговоры с Россией о закупке систем ПВО С-500.

Этот шаг был обусловлен тем, предположили авторы издания, что российская система С-400 «изменила правила игры» в конфликте между Нью-Дели и Исламабадом.