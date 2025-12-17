В боевых действиях на фронте задействовано мизерное количество военнослужащих ВСУ, количество «мертвых душ» — занесенных в списки, но находящихся в тылу военных, а также дезертиров — очень велико, рассказал журналистам секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко. Об этом пишет РИА Новости.

Репортеры местных газет попросили раскрыть, насколько серьезно отражается на боеспособности ВСУ проблема мертвых душ, а также подтвердить или опровергнуть оценку в 30 тысяч фактически задействованных в боевых действиях военнослужащих.

«Это очень большая проблема. Не хватает именно пехоты при армии в почти миллион [человек]. Не буду говорить точную цифру, но плюс-минус она такая. Основной вопрос: где все остальные? То, что обеспечение всегда больше, чем боевые подразделения — это факт, но к распределению часто есть вопросы», — ответил Костенко.

Ранее военкоры сообщили, что на ряде участков фронта при радиоперехватах почти не слышна украинская речь — слышны переговоры на английском, польском, испанском, немецком, французском языках.

При занятии позиций российские военные находят оружие, амуницию, ящики с маркировкой западных промышленных площадок.