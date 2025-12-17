В ЕС решили быстрее перебрасывать солдат по Европе

Депутаты Европарламента поддержали идею создать на территории Евросоюза так называемый «военный шенген» для защиты от «потенциальной угрозы России». Резолюцию об этом они приняли в среду, 17 декабря, сообщается на официальном сайте Европарламента.

© Газета.Ru

Депутаты в резолюции призвали отменить внутренние границы для передвижения войск и военной техники по территории ЕС.

«По-прежнему существуют значительные административные и финансовые барьеры, а также инфраструктурные препятствия, из-за чего порой перемещение военной техники по территории ЕС может занять более месяца», — написано в новости.

Депутаты хотят, чтобы войска быстрого реагирования могли пересекать внутренние границы ЕС за три дня в «мирное время» и в течение 24 часов в кризисной ситуации.

Также они предлагают модернизировать железные и шоссейные дороги, туннели и мосты. В резолюции Европарламент поприветствовал предложение Комиссии увеличить бюджет на повышение мобильности военнослужащих. Страны ЕС они призвали не сокращать расходы на эти нужны, ведь для модернизации 500 объектов инфраструктуры (например, мостов и туннелей) ЕС потребуется не менее 100 млрд евро, добавляют депутаты. Они призвали страны ЕС и Еврокомиссию больше инвестировать в транспортную инфраструктуру. Также в Европарламенте подчеркнули, что необходимо применять в ЕС большего количество «цифровых решений» и ускорить процесс получения разрешений на передвижение через границу с помощью «единого окна».

«Крайне важно, чтобы мы продемонстрировали нашу готовность действовать. Это включает в себя возможность быстрого развертывания войск и техники по всему ЕС. Преодоление административного бремени и развитие инфраструктуры — это не роскошь, а необходимость. Парламент обращает особое внимание на работу, которую еще предстоит проделать для создания настоящей «военной шенгенской зоны», и это должно быть сделано в кратчайшие сроки», — подчеркнул депутат Европарламента Пятрас Ауштревичюс.

После одобрения резолюции депутаты приступят «к законодательной работе над пакетом мер по военной мобильности».

В декабрьском интервью Politico глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен укрепить свою оборону «в самое ближайшее время» и программа по расширению обороноспособности уже принята. Также Reuters писал, что ЕС планирует подготовиться к самообороне к 2030 году. А газета Financial Times прогнозировала, что окончание боевых действий на Украине, вероятно, не остановит роста расходов ЕС на оборону.

17 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что политика стран ЕС и НАТО создает реальные предпосылки для продолжения боевых действий в 2026 году.