67 наемников из Латинской Америки были ликвидированы в ходе боев за Юнаковку в Сумской области, сообщает РИА Новости в среду со ссылкой на силовые структуры.

Журналисты уточняют, что наемники входили в состав подразделения, приписанного к 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, и в основном это были граждане Колумбии.

При этом, в этом иностранном легионе были граждане Перу, Аргентины, Мексики и Гватемалы. Уточняется, что были отмечены и случаи "дружественного огня" со смежными украинскими подразделениями, также приводившие к большим потерям, в том числе и в рядах иностранных подразделений ВСУ. Такие потери будут лишь расти, пишут журналисты, так как украинское командование собирается ликвидировать иностранный легион, а наемников отправить в штурмовые войска.