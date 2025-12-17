Российские Вооруженные силы в 2025 году сумели нарастить темпы наступления на фронтах СВО, благодаря мужественным и умелым действиям войск, а также качественным изменениям в обеспечении российской армии новым оружием и техникой, в том числе беспилотной. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину на итоговом заседании Коллегии военного ведомства министра обороны Андрей Белоусов.

Он обозначил приоритетные направления развития Вооруженных сил, реализация которых позволит еще успешнее действовать в 2026 году. «Требуется и дальше навязывать противнику свою волю, действовать на упреждение, постоянно совершенствовать способы и приемы ведения вооруженной борьбы. Нужно продолжить взламывать оборону ВСУ, уничтожая их группировки войск», - отметил министр.

Какие результаты боевой работы в 2025 году были отмечены в докладе министра обороны? Во-первых, в течение года Вооруженные силы уверенно удерживали стратегическую инициативу и вели активные наступательные действия практически на всех направлениях.

За год освобождено свыше 300 населенных пунктов и более 6000 кв. километров территории. Были освобождены приграничные районы Курской области, захваченные ВСУ в августе 2024 году (более 1000 кв. километров).

Темпы продвижения группировок «Восток», «Центр» и «Запад», по сравнению с 2024 годом, выросли в 1,5-2 раза.

Главный результат - подтвердилось то, что было очевидным с самого начала – обрушение обороны ВСУ неизбежно, отметил министр.

В числе освобожденных городов — Красноармейск (Покровск), Волчанск, Купянск, Часов Яр, Курахово и Северск. Продолжается взятие под контроль города Красный Лиман. Его освобождение открывает путь для блокирования Славянска – важнейшего для ВСУ логистического центра, сказал Белоусов. По его словам, освобождение Константиновки, за которую идут бои, «позволит завершить освобождение Донецкой Народной Республики в короткие сроки».

Продолжается освобождение города Гуляйполе. Это важный укрепленный район ВСУ и транспортный узел, взятие которого позволит создать условия для освобождения всего Запорожья, отметил министр.

При этом ВСУ в 2025 году понесли существенные потери, от которых вряд ли смогут оправиться. На треть снижен боевой потенциал ВСУ. Они лишились свыше 103 тыс. различных образцов вооружений и военной техники, в том числе порядка 5,5 тыс. западного производства.

Главное — ВСУ потеряли за год практически 500 тыс. военнослужащих, в результате чего «Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации граждан».

Вдвое снижены возможности украинского ВПК, благодаря ударам российских дронов и ракет. Выведены из строя более 70% ТЭЦ, более 37% ГЭС, обеспечивающих энергией военную промышленность и ВСУ. Энергетические мощности Украины снизились более, чем вдвое. Это также самым прямым образом сказалось на возможностях Украины оказывать сопротивление, заключил министр.

Министр назвал ключевые показатели развития ВС РФ. План комплектования 2025 года – перевыполнен. В контрактники записались 410 тыс. граждан.

Объем поставок в войска вооружения и военной техники, по сравнению с 2024 годом, возрос на треть. Это особенно будет интересно узнать тем деятелям в Киеве и в Европе, которые утверждают, что возможности российского ОПК критически снизились.

Есть еще и над чем работать. Так, в 2026 году предстоит завершить работу по восполнению некомплекта средств РЭБ, особенно в тактическом звене, зенитных управляемых ракет, радиолокационных станций и средств контрбатарейной борьбы.

Отдельно значимый участок работы — развитие войск беспилотных систем. Их роль в вооруженной борьбе очень выросла. До половины потерь ВСУ приходится на FPV-дроны. В авангарде беспилотных войск стоят отряды «Рубикон». Ими уничтожено более 13 тыс. единиц вооружения и техники, более четверти от результатов огневого поражения беспилотной авиацией.

Ключевая задача 2026 года, отметил министр: сохранить и нарастить набранные темпы наступления. Политика европейских стран, нацеленных на затягивание конфликта, «создает реальные предпосылки для продолжения военных действий и в следующем – 2026 году», сказал министр обороны.

Он отметил, что противника пытается сдержать темпы нашего наступления за счет создания так называемой «линии дронов». Это 10-15-километровая зона, в которой все подлежит уничтожению за счет эшелонированного применения беспилотных систем различного назначения.

Этой тактике готов ответ: российские войска увеличивают скорость передвижения подразделений до переднего края, усиливают их защиту от беспилотников. Для этого нужны мобильные средства передвижения. В 2025 году в войска поставлено более 38 тыс. мотоциклов, квадроциклов и багги, в десять раз больше, чем в прошлом году.

По словам министра, ВС РФ опережают противника в технологиях, способах и приемах ведения вооруженной борьбы.

В то же время, отметил Белоусов, ВСУ наращивают интенсивность и масштабы ударов беспилотниками и крылатыми ракетами вглубь российской территории. В начале года противник в среднем задействовал 1500 дальних дронов в месяц, а с мая их число возросло до 3700. Решать проблему будут за счет наращивания возможностей ПВО.

Министр обороны особо остановился на изменении характера угроз военной безопасности за последние три года. НАТО, не скрываясь, готовистя к войне с Россией. Сегодня годовой бюджет альянса составляет $1,6 трлн с перспективой роста до $2,7 трлн.

Наш ответ: строительство современных и высокотехнологичных Вооруженных сил. Особое внимание уделяется развитию стратегических ядерных сил. Министр назвал их «ключевым элементом сдерживания агрессии против нашей страны». До конца года на боевое дежурство будет поставлен подвижный грунтовый ракетный комплекс с ракетами средней дальности «Орешник».

Наращиваются возможности сил общего назначения. В 2025 году сформированы 5 дивизий, 13 бригад и 30 полков. В 2026 году сформируют еще 4 дивизии, 14 бригад и 39 полков.

Главный вывод из доклада министра: «Созданы все условия для достижения целей специальной военной операции и поддержания необходимого уровня боевой готовности Вооруженных сил на длительный период. Армия и Флот готовы к решению всех задач, поставленных Верховным Главнокомандующим, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе».