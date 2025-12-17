Великобритания опасается, что на фоне ухудшения отношений между Россией и странами Европы Москва развернет рядом с границами государств — членов НАТО свое новое оружие, которое способно уничтожить Лондон за восемь минут.

Такие данные приводит издание Daily Express (DE) (АБН24 предоставил эксклюзивный пересказ).

«Ужасающее революционное оружие [президента РФ] Владимира Путина представляет собой серьезную угрозу для Великобритании», — говорится в материале.

По словам журналистов, Россия может в ближайшее время развернуть на территории Белоруссии ракетный комплекс «Орешник», который имеет репутацию неудержимого оружия из-за высокой скорости, которая позволяет в кратчайшие сроки долетать до европейских столиц.

В США забили тревогу из-за одной фразы Путина

На Западе полагают, что размещение «Орешника» в Белоруссии позволит РФ внезапно наносить удары по крупным европейским городам, к тому же, время их подлета существенно сократиться в сравнении с тем, если бы их запускали с полигона Капустин Яр.